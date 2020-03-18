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Как будет работать общественный транспорт в Нур-Султане в карантин

По словам главы CTS, наблюдается снижение пассажиропотока.

Фото : Inbusiness.kz18 марта 2020, 18:59

О работе столичного общественного транспорта в период карантина рассказал председатель правления ТОО City Transportation Systems (CTS) Бекмырза Игенбердинов, передает корреспондент zakon.kz.

На сегодняшний день наблюдается снижение пассажиропотока, вчера снижение наблюдалось в среднем на 30%, сегодня показатели упали еще на 10%. В итоге по всем маршрутам идет снижение пассажиропотока на 40%, - сказал Игенбердинов на пресс-конференции в СЦК.

В связи с объявлением карантина на территории столицы с завтрашнего дня вводятся изменения в работе общественного транспорта.

"Сократится число маршрутов. На сегодняшний день общее количество автобусов составляет 856 единиц, которые выходят на линию, они сокращаются до 676 единиц, по всем маршрутам общее сокращение составляет 21%. Количество автобусов на городских и экспресс-маршрутах будет сокращено на 20%, количество автобусов на пригородных маршрутах будет сокращено на 32%", - пояснил он.

Кроме того, будет сокращено время курсирования маршрутов.

С завтрашнего дня городские, экспрессы, а также пригородные маршруты будут ездить до 21:00 часов. Необходимые мероприятия по дезинфекции автобусов, остановок, в самих автобусных парках, все это проводится на постоянной основе, - добавил Игенбердинов.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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