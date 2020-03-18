Фонд Булата Утемуратова выделил 200 млн тенге на борьбу с коронавирусом

На эти деньги Фонд закупит наборы экспресс-тестов для определения наличия в организме вируса COVID19 и совместно с Министерством и управлениями здравоохранения организует мобильные пункты проведения анализа.

Фонд Булата Утемуратова выделил 200 млн тенге на меры по борьбе с коронавирусом в городах Нур-Султан и Алматы, сообщает zakon.kz.

На эти деньги Фонд закупит наборы экспресс-тестов для определения наличия в организме вируса COVID19 и совместно с Министерством и управлениями здравоохранения организует мобильные пункты проведения анализа.

Фонд закупает наборы экспресс-тестов класса IgG/IgM производства КНР, прошедшие сертификацию на территории Европейского Союза. Управления здравоохранения по гг. Нур-Султан и Алматы организуют по десять мобильных групп по проведению экспресс-анализов. Группы будут работать в местах массового присутствия людей в условиях карантина, - возле аптек, супермаркетов, остановок общественного транспорта, железнодорожных вокзалов.

Организуя экспресс-тесты, Фонд Булата Утемуратова и его учредитель делают свой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией в нашей стране. Во-первых, мы вовремя выявим заразившихся вирусом и направим их на лечение. Во-вторых, мы ограничим распространение вируса. В-третьих, мы поможем людям с отрицательными результатами избавиться от чувства беспокойства за здоровье свое и близких, - прокомментировал Марат Айтмагамбетов, директор Фонда Булата Утемуратова.

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