Врачи рассказали о возрасте заболевших коронавирусом в столице

На данный момент в столице 18 зараженных.

Пациенты, госпитализированные с коронавирусной инфекцией в Нур-Султане, чувствуют себя удовлетворительно, не жалуются, температура тела – в пределах нормы. Об этом на пресс-конференции в Службы центральных коммуникаций рассказала руководитель Управления общественного здравоохранения столицы Сауле Кисикова, передает корреспондент zakon.kz.

Всего, на данный момент, в столице 18 зараженных. По ее словам, возраст 78% или 14 человек заболевших от 30 до 49 лет, 2 человека – от 50-55, 1 пациент – от 18-29, и один подросток – 14 лет.

По 16 новым случаям выявлено 32 члена семьи, госпитализированы 25. 6 случаев переданы в регионы, где проведена изоляция. 1 близкий контакт – инвалид 1 группы, он оставлен на домашний карантин.(…) 2 новых случая (появились только сегодня) – лица из группы мониторинга (то есть имели контакт с лицами, которые имели контакт с лицами приехавшими из стан с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой), - пояснила Кисикова.

По пациентам, прилетевшим в Казахстан самолетами службой санэпиднадзора отработано 467 контактных лица. 428 найдены, в работе 309 человек. Госпитализировано 93 человека. За пределы страны выехал только один человек, 267 человек на домашнем карантине.

Нами проведена работа с контактными лицами из близкого окружения и пассажирами в самолете на расстоянии двух сидений от заразившегося пациента, в любом направлении, - рассказала она.

Отвечая на вопрос, "не считаете ли вы целесообразным раскрывать имена заразившихся (несмотря на врачебную тайну), чтобы контактные лица могли сами обратится к медикам за помощью?", Кисикова ответила:

- Мы врачи, у нас есть врачебная тайна. Наличие какой-либо инфекции, несмотря на это, мы все равно придерживаемся принципов. Мы должны соблюдать. Мы делаем сбор эпиданамнеза, и у нас это, получается, поэтому называть их фамилии, мы считаем, что нет необходимости.

Татьяна Ковалева, Нур-Султан

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