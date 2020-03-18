Мажилисмены перечислили однодневный заработок на борьбу с коранавирусом
Средства предназначены для реализации мер, необходимых для борьбы с эпидемией коронавируса COVID-19 в городах Нур-Султане и Алматы, где введен режим карантина.
Бюро Мажилиса под председательством Спикера Палаты Нурлана Нигматулина приняло Постановление о перечислении однодневного заработка депутатов и сотрудников Аппарата на борьбу с коронавирусной инфекцией, сообщает zakon.kz.
Средства предназначены для реализации мер, необходимых для борьбы с эпидемией коронавируса COVID-19 в городах Нур-Султане и Алматы, где введен режим карантина.
Как подчеркнул Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин, руководство страны предпринимает беспрецедентные меры для обеспечения безопасности граждан и всем казахстанцам в это непростое время необходимо объединить усилия.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!