Мажилисмены перечислили однодневный заработок на борьбу с коранавирусом

Средства предназначены для реализации мер, необходимых для борьбы с эпидемией коронавируса COVID-19 в городах Нур-Султане и Алматы, где введен режим карантина.

Бюро Мажилиса под председательством Спикера Палаты Нурлана Нигматулина приняло Постановление о перечислении однодневного заработка депутатов и сотрудников Аппарата на борьбу с коронавирусной инфекцией, сообщает zakon.kz.

Средства предназначены для реализации мер, необходимых для борьбы с эпидемией коронавируса COVID-19 в городах Нур-Султане и Алматы, где введен режим карантина.

Как подчеркнул Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин, руководство страны предпринимает беспрецедентные меры для обеспечения безопасности граждан и всем казахстанцам в это непростое время необходимо объединить усилия.

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