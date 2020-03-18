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Пьяная "шутница" звонила в 103 и говорила, что у нее коронавирус

Теперь она заплатит штраф в размере 40 тысяч тенге.

Фото : megabonus.com18 марта 2020, 20:05

Нетрезвая женщина позвонила на пульт "103" одного из районов СКО и сообщила о том, что у нее высокая температура и что несколько дней назад у нее в гостях был житель из Италии, сообщает zakon.kz.

После проверки этот случай не подтвердился, и врачи районной больницы сообщили в полицию.

Сотрудники отдела полиции района им. М. Жумабаева "шутницу" установили и задержали. Никаких гостей-иностранцев и признаков заболевания у женщины, назвавшейся чужим именем, не было. В отношении сельчанки составлен административный материал по статье 438 КРКоАП "Заведомо ложный вызов специальных служб", - говорится в сообщении пресс-службы ДП СКО.

Теперь женщине придется заплатить штраф в размере 40 тысяч тенге.

"Административным законодательством за ложный вызов органов противопожарной службы, полиции, скорой медицинской помощи, аварийных служб предусмотрена ответственность в виде штрафа до 160 тысяч тенге", - отметил первый заместитель начальника ДП СКО полковник полиции Канат Айтбаев.

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