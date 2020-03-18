На такси и каршеринг в Алматы не будет ограничения при карантине
Лучше всего сидеть дома и не подвергать себя риску заражения.
Фото : s.zagranitsa.com18 марта 2020, 20:13
Первый заместитель акима города Алматы Ерлан Кожагапанов еще раз сообщил, что ограничений для передвижения по городу жителям не будет, передает zakon.kz.
В том числе речь идет и о поездках на такси, велосипедах, самокатах и проч.
При этом Кожагапанов вновь отметил, что лучше всего сидеть дома и не подвергать себя риску заражения. Он привел в пример Италию. Где в некоторых городах люди бегают, гуляют в парках. Там идет резкий скачок заражения.
Выходить на улицу или нет - это ответственность каждого человека, - сказал спикер.
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