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На такси и каршеринг в Алматы не будет ограничения при карантине

Лучше всего сидеть дома и не подвергать себя риску заражения.

Фото : s.zagranitsa.com18 марта 2020, 20:13

Первый заместитель акима города Алматы Ерлан Кожагапанов еще раз сообщил, что ограничений для передвижения по городу жителям не будет, передает zakon.kz.

В том числе речь идет и о поездках на такси, велосипедах, самокатах и проч.

При этом Кожагапанов вновь отметил, что лучше всего сидеть дома и не подвергать себя риску заражения. Он привел в пример Италию. Где в некоторых городах люди бегают, гуляют в парках. Там идет резкий скачок заражения.

Выходить на улицу или нет - это ответственность каждого человека, - сказал спикер.


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