Глава МВД обратился к казахстанцам

Министр призвал граждан не нарушать карантинный режим.

Министр внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев попросил казахстанцев отнестись с пониманием к вводимым мерам из-за угрозы распространения коронавируса, передает корреспондент zakon.kz.

"Уважаемые граждане, в истории современного Казахстана такие беспрецедентные меры вводятся впервые. Соответственно, люди должны адекватно воспринимать данные ограничения. В приоритет здоровье и жизнь наших граждан. Сейчас наше общество проходит экзамен на сознательность и сплоченность перед нависшей угрозой.

Международный опыт показывает, что положительный эффект достигается только в условиях полной изоляции", - сказал Тургумбаев на брифинге в СЦК.

Он отметил, что все медицинские работники, полицейские и военнослужащие, сотрудники гражданской защиты несут службу в напряженном режиме, в связи с чем граждане должны оказывать содействие и не нарушать требования карантинного режима.

Напомним, с 00:00 часов 19 марта в Нур-Султане и Алматы вводится карантин.

В рамках данного режима реализуется комплекс превентивных ограничительных мер, направленных на недопущение дальнейшего распространения вирусной инфекции. Для обеспечения карантина будет ограничен въезд и выезд автомобильного транспорта и передвижение людей. Блок посты в Алматы будут установлены на 27 автомобильных дорогах. Ежедневно будут нести службу более 900 полицейских и военнослужащих министерства обороны, - добавил Ерлан Тургумбаев.

В свою очередь в Нур-Султане перекроют семь автодорог. В охране задействуют порядка 500 полицейских и военнослужащих. Кроме того, на постах будут нести службу санитарные врачи для проведения обследования, а также представители местных исполнительных органов, которые на месте будут принимать необходимые решения.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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