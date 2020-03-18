В полиции разъяснили правила пребывания иностранцев в Казахстане

При невыезде иностранца за пределы Республики Казахстан после разрешенных 30 дней пребывания, либо истечения срока действия визы, предусмотрена административная ответственность.

В связи с введением чрезвычайного положения на территории Республики Казахстан установлены ограничения на въезд в Республику Казахстан и на выезд с территории Республики Казахстан иностранным гражданам. Правила пребывания иностранцев на территории страны разъяснили в полиции Алматы, сообщает zakon.kz со ссылкой на Polisia.kz.

– В целях недопущения нарушений законодательства в области миграции со стороны иностранных граждан по не зависящим от них причинам, лицам с которыми Республикой Казахстан заключены соглашения о безвизовом порядке въезда и пребывания предусматривающие нахождение на территории Республики Казахстан до девяносто календарных дней в течение каждого периода в сто восемьдесят календарных дней, Центром миграционных услуг будет осуществляться продление разрешение на временное проживание сроком до 30 суток. Иностранцы, которые прибыли в Республику Казахстан по различным категориям виз и сроки действия которых уже истекают, Управлением миграционной службой города Алматы будет производиться продление виз, для дальнейшего пребывания на территории Республики Казахстан до окончания срока действия чрезвычайного положения, – сообщил начальник Управления миграционной службы ДП города Алматы Асхат Бутунчинов.

Вместе с тем, в полиции отметили, что при невыезде иностранца за пределы Республики Казахстан после разрешенных 30 дней пребывания, либо истечения срока действия визы, предусмотрена административная ответственность, согласно Кодексу Республики, Казахстан об Административных правонарушениях. Однако в связи со сложившимися форс-мажорными обстоятельствами за несвоевременный выезд иностранцы не будут нести административную ответственность.

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