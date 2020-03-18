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На возможность отсрочки по коммунальным платежам ответили алматинцам

Этот вопрос на рассмотрении.

Фото : акимат Алматы18 марта 2020, 20:48

Первый замакима Алматы Ерлан Кожагапанов ответил на вопрос горожан, возможна ли отсрочка по коммунальным платежам в связи с тем, что у сидящих дома людей увеличится потребление воды, электроэнергии и проч., передает zakon.kz.

Мы сейчас активно рассматриваем этот вопрос. Проценты по кредитам и коммунальные платежи - это абсолютно две разные вещи. Их сравнивать и одинаково на это смотреть нельзя. Как я уже говорил, растет потребление электроэнергии, - сказал Кожагапанов.

При этом он порекомендовал алматинцам быть экономнее, оторваться от гаджетов, больше общаться с семьей, воспитывать детей, ухаживать за своими стариками.


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