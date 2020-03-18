Кто сможет "нарушить" карантинный режим, рассказал Тургумбаев

Все особые случаи будут рассматриваться в индивидуальном порядке городскими штабами.

Министр внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев рассказал, кто сможет въехать или выехать из карантинных городов, передает корреспондент zakon.kz.

Так, по словам главы МВД, вводимые ограничения на въезд и выезд не распространяются на следующих граждан:

-жителей городов Нур-Султана и Алматы, ранее выехавшие из города, при их возвращении до 00.00 22 марта текущего года;

- граждан Казахстана, возвращающихся из-за рубежа в страну;

- жителей других регионов, при их выезде до 00.00 22 марта 2020 года;

- иностранцев, выезжающих из страны, а также следующих транзитом воздушным транспортом;

- казахстанцев, выезжающих на лечение за границу, при предъявлении соответствующих документов;

- дипломатов и членов их семей;

- пилотов, машинистов, дальнобойщиков;

- жителей, проживающих в пригородных зонах и работающих в Нур-Султане, Алматы, а также проживающих в указанных городах, но работающих в Акмолинской, Алматинской областях на объектах, обеспечивающих жизнедеятельность городов по решению местных исполнительных органов.

Все особые случаи будут рассматриваться в индивидуальном порядке городскими штабами. В условиях ограничения запрет не коснется автотранспорта, осуществляющего доставку товаров народного потребления, лекарств и предметов первой необходимости, а также транспорта, осуществляющего грузовые и транзитные перевозки, - подчеркнул министр.

Напомним, 19 марта в Нур-Султане и Алматы вводится режим карантина.

Тамила Языкова, Нур-Султан

Все новости по теме читайте здесь

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!