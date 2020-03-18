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Кто сможет "нарушить" карантинный режим, рассказал Тургумбаев

Все особые случаи будут рассматриваться в индивидуальном порядке городскими штабами.

Фото : Пресс-служба МВД РК18 марта 2020, 20:53

Министр внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев рассказал, кто сможет въехать или выехать из карантинных городов, передает корреспондент zakon.kz.

Так, по словам главы МВД, вводимые ограничения на въезд и выезд не распространяются на следующих граждан:

-жителей городов Нур-Султана и Алматы, ранее выехавшие из города, при их возвращении до 00.00 22 марта текущего года;

- граждан Казахстана, возвращающихся из-за рубежа в страну;

- жителей других регионов, при их выезде до 00.00 22 марта 2020 года;

- иностранцев, выезжающих из страны, а также следующих транзитом воздушным транспортом;

- казахстанцев, выезжающих на лечение за границу, при предъявлении соответствующих документов;

- дипломатов и членов их семей;

- пилотов, машинистов, дальнобойщиков;

- жителей, проживающих в пригородных зонах и работающих в Нур-Султане, Алматы, а также проживающих в указанных городах, но работающих в Акмолинской, Алматинской областях на объектах, обеспечивающих жизнедеятельность городов по решению местных исполнительных органов.

Все особые случаи будут рассматриваться в индивидуальном порядке городскими штабами. В условиях ограничения запрет не коснется автотранспорта, осуществляющего доставку товаров народного потребления, лекарств и предметов первой необходимости, а также транспорта, осуществляющего грузовые и транзитные перевозки, - подчеркнул министр.

Напомним, 19 марта в Нур-Султане и Алматы вводится режим карантина.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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