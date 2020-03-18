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Задержана женщина, распространявшая слухи о больной коронавирусом казахстанке

Подозреваемая призналась и раскаялась в содеянном.

Фото : Проза.ру18 марта 2020, 21:53

Женщину, распространявшую слухи о том, что жительница Келесского района больна коронавирусом, задержали полицейские, сообщает zakon.kz.

В Келесский РОП поступило сообщение о том, что через мессенджер WhatsApp неизвестные лица распространяют ложную информацию о жительнице Келесского района, якобы заразившейся коронавирусом. Полицейские зарегистрировали факт в ЕРДР по статье 274 ч. 2 УК РК "Распространение заведомо ложной информации".

После проведенной проверки было установлено, что указанная в аудиосообщении женщина 10 марта прилетела рейсом Москва-Шымкент из Германии. В аэропорту ее встретили медики и разместили на карантин в домашних условиях в город Шымкент, - говорится в сообщении пресс-службу ДП Туркестанской области.

В настоящее время она находится на амбулаторном лечении по указанному адресу. Состояние ее здоровья хорошее. Сама потерпевшая заявила в полицию с просьбой привлечь к ответственности распространителей ложной информации.

18 марта стражи порядка установили распространителя слухов. Ею оказалась жительница Сарыагашского района. Подозреваемая полностью призналась и раскаялась в содеянном.

По данному факту проводится досудебное расследование. Назначены экспертизы. Женщина находится под подпиской.

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