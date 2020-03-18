Алматы за день до карантина: маски по 85 тг 10 штук на руки

Сегодня в Турксибском районе Алматы в четыре аптеки из пяти предусмотренных были завезены маски по линии акимата.

В одних аптеках продавали маски по 87 тенге 5 штук на руки, в других – по 85 тенге 10 штук на руки, сообщает zakon.kz.

Как мы уже сообщали, акимат г. Алматы определил 48 аптек для продажи одноразовых медицинских масок во всех восьми районах города. В каждом районе определено от 4 до 8 аптек, куда будут завозиться маски.

Также читайте - Список аптек Алматы, где будут продавать маски по фиксированной цене

В Турксибском районе – пять аптек и, поскольку я живу в этом районе, и мне необходимо было купить маски, так как их у меня вообще не было, я после обеда стала обзванивать аптеки по указанному акиматом списку:

ТОО "Садыхан" ул. Шолохова, 4а 8 701 348 05 55

ТОО "ОАД" 27 В здании ГКБ №4 8 777 766 22 09

ТОО "Гаухартасфарм" Район Пятилетка, ул. Земнухова 35 8 701 223 92 93

ТОО "Гаухартасфарм" ул. Шемякина 121 8 701 223 92 93

ТОО "Europharma" ТРЦ "Март" ул. Рихард Зорге 18 8 775 139 91 38

Дозвонилась только по номеру 8 701 223 92 93 - фирма "Гаухартасфарм", ул. Земнухова. Трубку взяла девушка, она сказала, что поступило всего тысяча масок и "если вы хотите купить, быстрее приезжайте, так как за час уже разберут". И еще она сказала, что стоимость маски 87 тенге, на руки дают по пять штук.

По другим номерам дозвониться не удалось и я решила поехать в две аптеки, которые находятся в знакомых мне местах и потому не надо их искать. Это "Europharma", расположенная в ТРЦ "Март" и "Садыхан" возле базара. Они недалеко друг от друга находятся.

В "Europharma" девушка сказала, что маски еще не поступили. Я говорю: "Как не поступили, в "Гаухартасфарм" поступили, это же один район, и к вам тоже должны уже поступить". Она говорит" "Мы получаем эти маски через акимат, нам привезут в течение двух-трех дней". Такой ответ она дала и другим посетителям. Насколько это достоверно, не лукавит ли продавец, думаю, следует проверить, так как с завтрашнего дня, то есть с 19 марта, ТРЦ "Март", как и все аналогичные объекты города, будет закрыт на карантин. Одна из посетительниц высказала мысль, что, возможно, маски привезли, но они не хотят их выставлять. Другие возмущались и грозились позвонить в акимат, на что услышали: "Пожалуйста, звоните".

Сомнения в искренности слов аптекаря "Europharma" еще больше укрепились, когда я минут через двадцать зашла в аптеку "Садыхан" на Шолохова. Как я уже сказала, они находятся недалеко друг от друга. И в этой аптеке маски уже продавали. Никакой толкотни, в очереди стояли где-то человек десять, на руки отпускали не по пять, а по десять масок и не по 87 тенге, а по 85. Таким образом, я купила десять масок за 850 тенге. Деньги перевела через карту Кaspi.kz, квитанция прилагается.

Особо хочу отметить, что обслуживающий персонал в данной аптеке был очень вежлив с посетителями, отпускали быстро и спокойно.

Когда я вышла из аптеки с пакетиком в руках, одна женщина спросила, где я купила. Я сказала: "Вот, в этой аптеке, дают на руки по 10 штук по 85 тенге". Она говорит: "Ой, да вы что, а я купила вон там у одной женщины черные маски, она продает их по 200 тенге".

Я пошла узнать, что за женщина продает по 200 тенге. Если черные, то они, стало быть, угольные, а они стоят 111 тенге. Но, к сожалению, не успела. Мне сказали, да, продавала здесь одна женщина, но она уже все продала, ушла. Значит, у кого-то есть возможность спекулировать… Вот только вопрос, где они берут эти маски, чтобы перепродавать?

Сегодня на брифинге заместитель акима Алматы Сапарбек Туякбаев сообщил, что продажу масок будут жестко мониторить и незамедлительно реагировать.

Также читайте - Названа фиксированная цена масок в Алматы

Хотелось бы, чтобы со стороны акимата была проверена аптека "Europharma" ТРЦ "Март", поступили к ним сегодня маски или нет. Во-вторых, с завтрашнего дня "Март" подпадает под карантин. Будет ли в связи с этим данная аптека работать или нет? Если нет, то будут ли эти маски перераспределены на другие аптеки?

Наши пользователи в своих комментариях на сайте выражают обеспокоенность, не уйдут ли эти маски по блату или по завышенной цене из-под прилавка, другие предлагают продавать их по удостоверению личности не более 5 штук на руки.

Масками сейчас уже стали пользоваться многие алматинцы, на улице встречаются целые семьи в масках - родители с детишками, также многие молодые люди ходят в масках. Людей в возрасте меньше, но они тоже уже пользуются масками, хотя, видно, что не привыкли к ней, видимо, неудобно дышать, поэтому опускают ее, оставляя открытым нос.

И в общественном транспорте уже многие носят маску, а раньше редко кто носил.

Торгын Нурсеитова

Все новости по теме читайте здесь.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!