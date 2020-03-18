Жители каких поселков могут заезжать в Нур-Султан

По периметру города установлено шесть блокпостов.

В столичном акимате рассказали жители каких поселков могут заезжать в столицу, сообщает zakon.kz.

В Нур-Султане ужесточены меры по предупреждению и нераспространению коронавирусной инфекции. По периметру города установлено шесть блокпостов в районе поселков Талапкер, Караоткель (Ильинка), Коянды, Косшы, Жибек-Жолы, на участке автодороги Нур-Султан – Петропавловск. Также дополнительно акиматом Акмолинской области блокпост установлен в районе поселка Шубары.

Жители поселков Талапкер, Караоткель (Ильинка), Коянды, Косшы, Жибек-Жолы могут заезжать и выезжать из города без ограничений и предъявления соответствующих документов в виде справок с места работы или подтверждения прописки. Так как данные поселки включены в границы карантинной зоны.

На блокпостах будут установлены контрольные зоны и пункты обслуживания. С 00:00 19 марта в столице вводится режим карантина. В городе работает оперативный штаб, выработан алгоритм действий при выявлении коронавирусной инфекции. Призываем граждан не выходить из дома без надобности, соблюдать все меры безопасности, - говорится в сообщении столичного акимата.

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