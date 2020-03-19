Токаев вспомнил, как год назад принял управление страной

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев поделился воспоминанием, как год назад ему выпала честь принять бразды правления из рук Назарбаева, сообщает zakon.kz.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Год назад мне выпала честь принять управление страной из рук выдающегося государственного деятеля, политика глобального масштаба Н.Назарбаева. В рамках преемственности стратегии отца- основателя государства сделано немало. Реформы с целью модернизации страны будут продолжены. — Qasym-Jomart Toqayev (@TokayevKZ) March 18, 2020

Год назад мне выпала честь принять управление страной из рук выдающегося государственного деятеля, политика глобального масштаба Н.Назарбаева. В рамках преемственности стратегии отца- основателя государства сделано немало. Реформы с целью модернизации страны будут продолжены, - написал Президент.

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