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Токаев вспомнил, как год назад принял управление страной

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Фото : IOT Forum Astana19 марта 2020, 00:07

Глава государства Касым-Жомарт Токаев поделился воспоминанием, как год назад ему выпала честь принять бразды правления из рук Назарбаева, сообщает zakon.kz.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Год назад мне выпала честь принять управление страной из рук выдающегося государственного деятеля, политика глобального масштаба Н.Назарбаева. В рамках преемственности стратегии отца- основателя государства сделано немало. Реформы с целью модернизации страны будут продолжены, - написал Президент.


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