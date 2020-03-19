Как выглядит блокпост в Алматы

За городской границей оказалось огромное количество машин. Несмотря на многочисленные предупреждения многие так и не восприняли ситуацию с карантином всерьез.

С 19 марта в Нур-Султане и Алматы введен режим карантина. По всему внешнему периметру города Алматы будет выставлено 27 блокпостов, сообщает zakon.kz.

Стоит отметить, что за городской границей оказалось огромное количество машин. Несмотря на многочисленные предупреждения многие так и не восприняли ситуацию с карантином всерьез.

Во так выглядит блокпост на Кульджинском тракте рядом с аэропортом:

А это блокпост на дороге в сторону Покровки:

Талгарский тракт:

Все новости по теме читайте здесь

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!