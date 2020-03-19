Сагинтаев и Баталов проверили блокпосты на основных выездах из Алматы

На блокпостах несут службу сотрудники полиции, военнослужащие Министерства обороны, специалисты департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг, фито- и ветеринарного контроля.

Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев вместе с акимом Алматинской области Амандыком Баталовым проверил готовность блокпостов на основных выездах из города в Капшагайском и Талгарском направлениях и на Кульлджинском тракте, сообщает zakon.kz.

Всего установлено 27 таких постов, где несут службу сотрудники полиции, военнослужащие Министерства обороны, специалисты департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг, фито- и ветеринарного контроля.

В целом, все необходимое для несения службы имеется. Дежурство организовано в несколько смен. полицейские из Алматинской области выставили дополнительные посты в радиусе пяти км от границы города на всех трассах республиканского значения и выездах из населенных пунктов. Это сделано для предупреждения жителей области о том, что город закрыт.

Коронавирусная инфекция не имеет границ. Но единственный способ предотвратить пандемию – нужно прервать цепочку распространения. Обращаю внимание жителей города и соседних областей на необходимость сохранения спокойствия и соблюдения установленных правил. Всем нам нужно набраться терпения и проявить стойкость. Вместе мы справимся с этой бедой, - написал Бакытжан Сагинтаев у себя в Instagram.

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