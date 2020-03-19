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Депутаты раскритиковали идею ввести в Казахстане единый номер для экстренных служб

Мажилисмены поручили доработать проект.

Фото : bessarabiainform.com19 марта 2020, 01:45

Идею создать в Казахстане аналог службы спасения 911 раскритиковали депутаты, сообщает zakon.kz со ссылкой на КТК.

Чиновники намеревались объединить скорую помощь, пожарных и полицию под единым call-центром 112. Но на заседании в Мажилисе разработчикам порекомендовали сначала разработать детальный механизм, прежде чем презентовать проект.

Актуальность и необходимость не надо рассказывать в этой аудитории, мы это без вас знаем. И население ждет. Вы, государственные мужи, как отработали? Вот в чем вопрос. Люди задают вопрос: как завтра это будет функционировать? А ответа от государственных органов нет. Пусть государственные органы проанализируют. Нечего бежать, задрав штаны, с этим законопроектом, - говорит председатель Мажилиса Парламента РК Нурлан Нигматулин.

Пилотные проекты объединенной экстренной службы запущены в пяти казахстанских городах. Но депутаты считают, что вводить единый номер по всей стране еще рано.

По их мнению, акиматы, которым и предстоит создавать такие call-центры, попросту не справятся с таким объемом работы, а значит, казахстанцы не смогут дозваниваться сразу. Мажилисмены поручили доработать норму законопроекта и представить исправленный вариант документа.


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