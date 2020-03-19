19 марта в Казахстане ожидается ясная погода

На западе, юго-востоке и востоке местами пройдут осадки в виде дождя и снега

Фото : apostrophe

На большую часть территории Казахстана влияет антициклон, с чем ожидается прекращение осадков, сообщает zakon.kz. На западе, юго-востоке и востоке с прохождением фронтальных разделов местами пройдут осадки в виде дождя и снега. Местами по республике сохраняются усиление ветра, туман, на востоке гололед, - говорится в сообщении РГП "КАЗГИДРОМЕТ". В Акмолинской, Костанайской областях ожидается местами туман, днем усиление ветра 15-20 м/с. В Северо-Казахстанской области местами туман, ветер 15-20, порывы 25 м/с. В Жамбылской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской областях местами туман, в Восточно-Казахстанской области местами гололед. В Кызылординской, Мангистауской областях днем местами усиление ветра 15-20 м/с. Прогноз погоды в Алматы: днем 15°, преимущественно ясно. Прогноз погоды в Нур-Султане: днем -2°, облачно. Прогноз погоды на 19 марта.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке