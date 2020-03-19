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19 марта в Казахстане ожидается ясная погода

На западе, юго-востоке и востоке местами пройдут осадки в виде дождя и снега

Фото : apostrophe19 марта 2020, 06:10

На большую часть территории Казахстана влияет антициклон, с чем ожидается прекращение осадков, сообщает zakon.kz.

На западе, юго-востоке и востоке с прохождением фронтальных разделов местами пройдут осадки в виде дождя и снега. Местами по республике сохраняются усиление ветра, туман, на востоке гололед, - говорится в сообщении РГП "КАЗГИДРОМЕТ".

В Акмолинской, Костанайской областях ожидается местами туман, днем усиление ветра 15-20 м/с.

В Северо-Казахстанской области местами туман, ветер 15-20, порывы 25 м/с.

В Жамбылской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской областях местами туман, в Восточно-Казахстанской области местами гололед.

В Кызылординской, Мангистауской областях днем местами усиление ветра 15-20 м/с.

Прогноз погоды в Алматы: днем 15°, преимущественно ясно.

Прогноз погоды в Нур-Султане: днем -2°, облачно.

Прогноз погоды на 19 марта.


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