19 марта в Казахстане ожидается ясная погода
На западе, юго-востоке и востоке местами пройдут осадки в виде дождя и снега
На большую часть территории Казахстана влияет антициклон, с чем ожидается прекращение осадков, сообщает zakon.kz.
На западе, юго-востоке и востоке с прохождением фронтальных разделов местами пройдут осадки в виде дождя и снега. Местами по республике сохраняются усиление ветра, туман, на востоке гололед, - говорится в сообщении РГП "КАЗГИДРОМЕТ".
В Акмолинской, Костанайской областях ожидается местами туман, днем усиление ветра 15-20 м/с.
В Северо-Казахстанской области местами туман, ветер 15-20, порывы 25 м/с.
В Жамбылской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской областях местами туман, в Восточно-Казахстанской области местами гололед.
В Кызылординской, Мангистауской областях днем местами усиление ветра 15-20 м/с.
Прогноз погоды в Алматы: днем 15°, преимущественно ясно.
Прогноз погоды в Нур-Султане: днем -2°, облачно.
Прогноз погоды на 19 марта.
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