Полицейские предоставили схему объезда Алматы по территории области

Департамент полиции призывает граждан заблаговременно планировать и корректировать свои маршруты.

В целях урегулирования процедуры соблюдения правил карантина, объявленного с 00:00 часов 19 марта, а также разгрузки транспортной артерии мегаполиса, полиция Алматы обозначила на карте схему объезда города по территории области, сообщает zakon.kz .

В ней обозначены маршруты объезда города по территории области. Условно, как можно доехать с Талгарского района в Карасайский и др. На карте пунктиром отмечена схема объезда Алматы через населенные пункты Алматинской области, - говорится в сообщении пресс-службы ДП города Алматы.

Вместе с тем, Департамента полиции призывает граждан заблаговременно планировать и корректировать свои маршруты, неукоснительно следовать правилам ЧП и карантина, выполнять законные требования сотрудников полиции и с понимаем отнестись к мерам по борьбе и профилактике короновирусной инфекции.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!