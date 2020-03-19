Отдыхающих в санаториях алматинцев отправят по домам

На сегодня в Алматы зарегистрированы 18 лабораторно-подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Главный санврач Алматы предписал распустить отдыхающих в санаториях по месту жительства, сообщает zakon.kz.

По решению регионального штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции по городу Алматы постановлением и.о. главного Государственного санитарного врача города Алматы от 17 марта 2020 года даны предписания руководству санаторно-курортных и оздоровительных организаций.

В сообщении говорится, что в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции COVID-2019 среди жителей города Алматы и в рамках Указа

Президента РК "О введении чрезвычайного положения" руководству санаторно-курортных и оздоровительных организаций следует распустить всех отдыхающих по месту постоянного жительства.

На сегодня в Алматы зарегистрированы 18 лабораторно-подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией. В городе имеются очаги заражения коронавирусом. Главная задача - разорвать цепочку заражения. В целях недопущения распространения вируса в городе и его экспорта в другие регионы с 19 марта текущего года в Алматы вводится карантин. Всем иногородним отдыхающим рекомендуется покинуть территорию мегаполиса.

В целом для недопущения распространения коронавирусной инфекции необходимо соблюдать меры личной профилактики:

- чаще мыть руки и использовать антисептик. Мыть руки необходимо каждые полчаса в течение 20 секунд с использованием мыла. Если поблизости нет ни раковины, ни мыла, то убить микробы поможет обычный антисептик;

- проветривать помещение как можно чаще;

- ограничить выход в общественные места;

- избегать рукопожатий и другого близкого контакта.

- укреплять иммунитет;

- в случае появления симптомов простудных заболеваний при подозрении на ОРВИ и грипп, жалоб на общую слабость, сухой кашель, необходимо сразу вызвать врача из поликлиники или "скорую помощь". Кроме того, следует избегать места массового скопления людей, без необходимости не выходить на улицы и не пользоваться общественным транспортом.

Для справок работает круглосуточный call-центр по номеру 1406.





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