Лицам из зоны очага в Алматы сохранят рабочие места и выплатят больничные

Жилые квартиры, где проживают носители инфекции, будут блокированы. По всему периметру будет проведена дезинфекция.

В Алматы лицам из зоны очага COVID-2019 сохранят рабочие места и выплатят больничные, сообщает zakon.kz.

Во исполнение Указа Президента РК "О введении чрезвычайного положения в Республике Казахстан" по решению регионального штаба по противодействию распространения коронавирусной инфекции постановлением главного государственного санитарного врача города Алматы #8 от 18.03.2020 года на территории города введен режим карантина с особыми условиями хозяйственной и иной деятельности и жизни населения.

Жилые квартиры, где проживают носители инфекции, будут блокированы. По всему периметру будет проведена дезинфекция.

Следует отметить, что предприятия и учреждения всех форм собственности обеспечат сохранение рабочих мест и выплату больничных листов на период изоляции по случаю контакта с зараженным COVID-19.

Кроме того, будет обеспечен режим биологической безопасности при проведении ограничительных мероприятий. Задействованные сотрудники городских служб будут оснащены средствами индивидуальной защиты, будут созданы условия личной гигиены на блок-постах.

​​Одновременно предусмотрена ответственность граждан за несоблюдение режима домашнего карантина в соответствии с действующим на территории РК законодательством.

Власти города призывают горожан соблюдать режим чрезвычайного положения, не выходить из дома без надобности, соблюдать все меры безопасностиы и самоизолироваться.

Гражданам, контактировавшим с больными коронавирусной инфекцией, необходимо:

- соблюдать строгий режим самоизоляции (домашний карантин без права передвижения по улице) на срок инкубационного периода (14 дней) с момента последнего контактирования с больным COVID-2019 в семье, по месту работы (учебы);

- самостоятельно проводить наблюдения за состоянием здоровья всех членов семьи;

- в случае появления признаков ОРВИ (насморк, температура, кашель) вызвать бригаду скорой помощи на дом.

По вопросам звоните в круглосуточный Call center по номерам 1406 и Open Almaty 1308. При выявлении лиц с катаральными признаками немедленно информируются санитарно-эпидемиологической службы города по круглосуточному телефону 382-33-50;

Официальная информация доступна на сайте и официальных страницах акимата города Алматы в социальных сетях. Дополнительная информация оперативно размещается на Telegram-канале Stopcov Almaty.

Напомним, с 19 марта на территории города Алматы введен карантин. Ограничен въезд-выезд граждан и транспорта.

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