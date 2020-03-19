Антисептики начали производить в Северо-Казахстанской области

Уже на днях продукция будет доступна не только для местных жителей, но и других регионов страны.

В Северо-Казахстанской области начали производить антисептики, сообщает zakon.kz со ссылкой на 24.kz.

На одном из многопрофильных предприятий технологи разработали первые опытные пробы по рекомендациям Всемирной организации здравоохранения.

Противомикробную жидкость уже протестировали в лабораторных условиях. В смену здесь планируют выпускать до тысячи литров. Сырье поставляется из Караганды.

Мы планируем сделать антисептик в 5-литровой таре. Может, кому-то нужно будет разливать в диспенсеры в детсадах и школах. Стоимость ни в коем случае не будет завышена. Составляющая основа – это спиртосодержащее плюс глицерин для смягчения кожи и перекись водорода, - рассказал начальник производства Андрей Генне.

Также на заводе изготовили специальное антибактериальное жидкое мыло. Уже на днях продукция будет доступна не только для местных жителей, но и других регионов страны.

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