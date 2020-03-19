Вклад Казахстана под руководством Елбасы в глобальный мир огромен - Башимов

Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев является почетным председателем международных организаций и признанным авторитетом среди мирового сообщества.

Во многих странах опыт, знания и политический авторитет бывших глав государств активно используется во внутриполитических и внешнеполитических процессах. Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев является почетным председателем международных организаций и признанным авторитетом среди мирового сообщества. Своим мнением по этому поводу поделился член Национального Совета Общественного доверия РК Марат Башимов, сообщает zakon.kz со ссылкой на ИА Strategy2050.kz.

Марат Башимов отметил, что практика бывших глав развитых демократических государств активно используется во внутренней и внешней политике, потому что опыт лидеров создает такое доверие народа и мирового сообщества, на которое можно опираться.

Возьмите любую известную фигуру, что во Франции, Германии, США, Великобритании или другие страны – они всегда являются признанными авторитетами в своей стране, потому что в их период руководства страной, они вносили существенный вклад в развитие международных отношений, не только межгосударственных (между двумя или тремя странами), а в целом – в глобальном смысле. И Первый Президент Нурсултан Назарбаев относится к той когорте мировых лидеров, которые признаны в общемировом масштабе, - считает член Национального совета.

По его мнению, Нурсултан Назарбаев стал строить это доверие, начиная с суверенитета Казахстана.

После холодной войны многие ядерные державы не хотели отказываться от ядерного оружия. А вот Казахстан – это именно то государство, которое начало первым отказываться. И это уже признано в мировом сообществе. Холодная война именно опиралась на противостояние ядерных держав. Казахстан, имея огромный ядерный потенциал, отказался и стал проводить политику нераспространения ядерного оружия – это глобальный вклад в развитие мира и порядка на всей планете, - подчеркнул Марат Башимов.

Он добавил, что Первый Президент РК выступал не только за мир свободный от ядерного оружия, но и по концепции неприменения силы, переустройства самой международной структуры.

Трудно недооценить вклад Нурсултана Абишевича в период председательства страны в ОБСЕ, его инициативы в ООН. Всеобщая астанинская декларация была принята под его руководством. Неразрешенные конфликты, пропаганда принципов международного права, мирное разрешение международных споров – все это были именно мирные разрешения, - отметил спикер.

Согласно его мнению, все эти инициативы имеют позитивные последствия и сейчас остаются актуальными.

Он напомнил, что Первый Президент является одним из основателей Евразийского экономического союза.

Я тогда как раз учился в аспирантуре МГУ, я до сих пор помню как Назарбаев выступал после ректора МГУ. Я выступал четвертым после старейшины – академика МГУ, как представитель диаспоры. Я помню то отношение той консервативной, академической среды. Все его тезисы о международной стабильности, внешнеэкономическом и политическом сотрудничестве, рационализме, взаимной выгоде государств были как нельзя своевременны, - считает политолог.

Он добавил, что именно поэтому транзит власти в Казахстане прошел спокойно.

Все эти концепции стали очень важны при транзите власти. Второй Президент Касым-Жомарт Токаев, который также является международником, прекрасно понимает и всегда прислушивается к мнению Первого Президента. Поэтому транзит власти прошел спокойно и это было важно для государства, чтобы не расшатался суверенитет государства. Те факторы, которые касаются обеспечения внутриполитической стабильности, среди которых межконфессиональная, межрелигиозное согласие – явились образцом для практически всего полыхающего мира межрелигиозных, этнических, межнациональных конфликтов, - сказал Башимов.

В заключение он отметил, что вклад Казахстана под руководством Первого Президента огромен.

Перечислять очень много – это и ШОС, и координация внутри Центрально-Азиатского региона, это и предложения по Афганистану (это был очень больной вопрос), армяно-азербайджанские выступления и многое другое. Поэтому вклад Казахстана в глобальный мир – он огромный, - резюмировал спикер.

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