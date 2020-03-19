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Улицы и дворы Алматы обрабатывают дезинфицирующими растворами

С полуночи в мегаполисе начал действовать режим карантина.

Фото : пресс-служба акимата Алматы19 марта 2020, 09:44

В Алматы обрабатывают улицы, остановки, дворы, мусорные контейнеры, детские площадки, скамейки, подземные переходы и другие общественные места дезинфицирующим раствором, передает zakon.kz.

С полуночи в мегаполисе начал действовать режим карантина, введенный в рамках режима чрезвычайного положения с целью нераспространения коронавирусной инфекции. Границы города для легкового транспорта закрыты, установлены блокпосты. В самом городе ограничений на передвижение нет, кроме зон очагов (из таковых в мегаполисе пока только ЖК Сункар).

Тем временем, все общественные места в мегаполисе обрабатывают специальным дезинфицирующим раствором.

Обработки проводят во всех районах Алматы - как в центре, так и на окраинах.

Накануне было объявлено, что такие обработки будут проводить 2 раза в день.


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