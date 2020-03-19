В Атырау пытались незаконно продать миллион медицинских масок

По данному факту начато досудебное расследование.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий Департаментом экономических расследований по Атырауской области Комитета по финансовому мониторинга МФ РК выявлен факт незаконной предпринимательской деятельности, передает zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, в условиях чрезвычайного положения в Казахстане группа лиц в Атырау занималась продажей медицинских масок в количестве 1 млн штук на общую сумму 313 млн тенге. При этом, документы, подтверждающие их происхождение, отсутствовали.

По данному факту начато досудебное расследование.

В Департаменте просят жителей Атырауской области в случае, если они стали свидетелями подобных фактов необоснованного завышения цен при продаже медицинских масок и антисептических средств, обращаться по телефонам доверия: Комитет по финансовому мониторингу МФ РК – 8 (7172) 70-84-78, ДЭР по Атырауской области – 8-7122-35-42-10.

Комитет по финансовому мониторингу и территориальные Департаменты экономических расследований при режиме введенного чрезвычайного положения в стране активно работают на предупреждение экономических преступлений для обеспечения всеобщей безопасности страны, - добавили в ведомстве.

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