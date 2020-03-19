Ержан Салтыбаев: Ответственное лидерство Елбасы – залог успешного будущего

Именно благодаря стратегическому видению Нурсултана Назарбаева, был заложен мощный фундамент для быстрого и уверенного развития нашей страны в долгосрочной перспективе.

В современных политических реалиях ключевое значение имеет сохранение единства и сплоченности общества. И основным приоритетом является преемственность курса Елбасы, в основе которого - ценности, имеющие значение не только на современном этапе развития страны, но и в долгосрочной перспективе. Это укрепление независимости, развитие предпринимательства, поддержка частной собственности, эффективная социальная политика и, конечно, сохранение межэтнического согласия. Своим мнением о незаменимой роли Первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, который, несмотря на сложение полномочий главы государства, продолжает активно участвовать во всех происходящих в стране процессах, в беседе с журналистом zakon.kz поделился директор ИМЭП при Фонде Первого Президента Ержан Салтыбаев.

Как отметил спикер, ровно год назад – 19 марта 2019 года состоялось историческое событие – Первый Президент РК Нурсултан Назарбаев добровольно покинул пост президента, запустив так называемый процесс политического транзита в Казахстане. И спустя год можно с уверенностью сказать, что это было мудрое и выверенное решение, которое привело к укреплению существующих в стране институтов и отечественной демократической традиции.

Как известно, в 90-е годы именно Елбасы, обладая сильной политической волей и выдающейся личной харизмой, смог собрать воедино страну для реализации масштабных задач по созданию подлинно суверенного Казахстана. Именно благодаря стратегическому видению Нурсултана Назарбаева был заложен мощный фундамент для быстрого и уверенного развития нашей страны в долгосрочной перспективе. Сегодня в рамках выдвинутой Елбасы «Стратегии «Казахстан-2050» перед нашей страной стоит амбициозная задача по вхождению в тридцатку самых наиболее конкурентоспособных экономик мира. И это абсолютно достижимая цель, что доказывают все предыдущие годы реализации курса Назарбаева. Так, в 1997 году была принята долгосрочная Стратегия развития «Казахстан-2030». Ее основные положения были досрочно выполнены уже к 2012 году, – сказал Ержан Салтыбаев.

Также он отметил особенности мудрой и взвешенной внешней политики, выстроенной Первым Президентом, и продолженной действующим главой государства.

Казахстан продолжает курс на многовекторность, суть которого в обеспечении равноправного независимого диалога с каждой из стран-партнеров. Географически мы располагаемся между двумя крупными державами: Россией и Китаем. При этом Казахстан имеет тесные отношения и с США, компании которых активно инвестируют в нашу страну. Одновременно Казахстан активно развивает региональную кооперацию в Центральной Азии и отношения со странами Тюркского мира. Именно Елбасы удалось выстроить столь уникальную систему взаимоотношений, благодаря которой Казахстан успешно сотрудничает со всем миром, при этом твердо отстаивая свои национальные интересы, – продолжил Ержан Салтыбаев.

Также, по его мнению, очень важно и то, что благодаря Елбасы, Казахстан стал не просто пассивным наблюдателем на геополитическом поле, а активным игроком, создавшим условия для нахождения компромисса.

Так, Казахстан за годы независимости стал авторитетной площадкой для проведения переговоров между конфликтующими сторонами. Мы видим это на примере Астанинского процесса, в рамках которого удалось внести значительный вклад в урегулирование ситуации в Сирии. В целом, именно благодаря Елбасы, Казахстан добился впечатляющих успехов, которые признаются всеми объективными непредвзятыми наблюдателями. Миссия действующего Президента, руководствуясь принципами Первого Президента, опираясь на его наследие и поддержку, обеспечить дальнейшее динамичное развитие Казахстана, – подытожил Ержан Салтыбаев.

Подготовил Владимир Демидов

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