Приняты меры по нераспространению коронавируса в учреждениях образования

С 16 марта 2020 года учебный процесс в организациях технического и профессионального, послесреднего, высшего и послевузовского образования переведен на дистанционное обучение.

Министр образования и науки РК подписал приказ от 14 марта 2020 года "Об усилении мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в организациях образования, организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на период пандемии", передает zakon.kz.

Так, для обеспечения сохранности жизни и здоровья обучающихся и воспитанников, педагогов, других работников организаций образования, а также для предупреждения распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в период пандемии, объявленной ВОЗ, а также на основании постановления главного государственного санитарного врача РК от 12 марта 2020 года руководителям организаций образования, управлений образования областей, городов Нур-Султан, Алматы и Шымкент предписано:

- принять меры по усилению санитарно-эпидемиологических и профилактических мероприятий в организациях образования, осуществляющих учебно-воспитательную деятельность, в том числе в интернатах, общежитиях;

- запрещено проведение массовых мероприятий с 13 марта текущего года (праздничных, концертных, культурных, спортивных мероприятий, проведение конференций, семинаров, выставок и др.);

- запрещен выезд обучающихся и воспитанников на международные спортивные, культурные, туристические мероприятия;

- минимизировано проведение совещаний, заседаний, встреч или проводить в онлайн - режиме;

- осуществление деятельности дошкольных организаций в штатном режиме с учетом подпунктов 1), 2), 3) пункта, обеспечить режим свободного посещения детей по желанию родителей и законных представителей, обеспечить сохранность мест за детьми в дошкольных организациях в случаях отсутствия детей;

- приостановить работу организаций дополнительного образования, кабинетов психолого-педагогической коррекции до 5 апреля 2020 года;

- осуществление деятельности организаций образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в штатном режиме с учетом подпунктов1),2),3) пункта, установить ограничения на посещение посторонних лиц.

С 16 марта 2020 года учебный процесс в организациях технического и профессионального, послесреднего, высшего и послевузовского образования переведен на дистанционное обучение.

Продолжительность весенних каникул в организациях среднего образования установлена в 21 день (с 16 марта по 5 апреля 2020 года включительно).

Педагоги переведены на удаленный режим работы (вне организаций образования) во время весенних каникул.

С 16 марта 2020 года учебный процесс (в вечерних школах при общеобразовательных, других организациях) переведен на дистанционное обучение.

Программы курсов повышения квалификации педагогов переведены на онлайн- формат и (или) перенесены сроки проведения курсов повышения квалификации педагогов на второе полугодие 2020 года, продолжено проведение онлайн-курсов (АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы", АО "Национальный центр повышения квалификации "Өрлеу", "Национальный научно-практический, образовательный и оздоровительный центр "Бөбек", Республиканский учебно-методический центр дополнительного образования, Республиканский научно-практический центр физической культуры, Национальная академия образования им. И. Алтынсарина, Республиканский научно-практический центр "Учебник", Национальный научно-практический центр коррекционной педагогики и др.).

Приостановлен прием детей в круглогодичные учебно-оздоровительные организации - Республиканский учебно-оздоровительный центр "Балдаурен", "Национальный научно-практический, образовательный и оздоровительный центр "Бөбек".

Перенесено проведение IV этапа Республиканской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам, Национальной интеллектуальной олимпиады для сельских школ "Мың бала" на более поздние сроки.

Приказ вступает в силу со дня его подписания.

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