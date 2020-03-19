Как родственники могут что-то передать находящимся в карантине в стационаре

Китайскую методику организации стационаров при коронавирусе переняли в Алматы

В Больнице скорой неотложной медицинской помощи Алматы рассказали, как работают в условиях борьбы с распространением коронавируса в мегаполисе, передает zakon.kz.

Известно, что несколько клиник Алматы, в их числе и Больница скорой неотложной помощи, были переведены в статус провизорных стационаров. Что это значит? Стационары поделены на два типа: инфекционные – для зараженных вирусом; провизорные – для контактных лиц, находящихся в группе риска.

Методика была позаимствована у врачей Китая и Южной Кореи, которые с инфекций успешно справляются. БСНП стал провизорным центром. К нам поступают люди, прилетевшие из стран риска и выявленные по контакту. В течение двух недель за контактными лицами врачи ведут наблюдение, проводят два вирусологических анализа при поступлении и перед выпиской. В больнице соблюдаются максимальные меры защиты. По этой же причине посещать своих родственников и знакомых в провизорном центре категорически запрещено, как и вообще подходить к зданию больницы, - сообщили в пресс-службе медицинского учреждения.

Известно, что доставка передач для находящихся в провизорном центре осуществляется через близлежащую поликлинику.

Передачи для контактных лиц в БСНП необходимо приносить в поликлинику ВОВ. Убедительно просим близких и родных не приходить в провизорный стационар, не передавать передачи через БСНП и, тем более, просить выписать контактных лиц под расписку. Наша общая сейчас задача остановить коронавирус, не дать ему распространиться как это случилось в европейских странах. Мы просим всех оставаться дома, не подвергать опасности казахстанцев и позволить медицинскому персоналу выполнять свою работу, - обратились в БСНП Алматы с жителям города.

На медперсонал в эти дни легла огромная ответственность и нагрузка, в их руках жизни и здоровье граждан нашей Республики. Медики попросили проявить максимальное понимание и пожелали всем нам скорейшего выхода из этой кризисной ситуации.

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