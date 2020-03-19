Кто может въехать и покинуть Нур-Султан во время карантина?

С 22 марта только пассажиры международных рейсов смогут въезжать или покидать Нур-Султан и Алматы.

Сегодня в Нур-Султане вводится карантин. С 22 марта только пассажиры международных рейсов смогут въезжать или покидать Нур-Султан. Будут приостановлены перевозки автомобильным и железнодорожным транспортом, сообщает zakon.kz со ссылкой на официальный сайт акимата.

С 00.00 часов 22 марта текущего года приостанавливается пассажирская перевозка автотранспортными средствами в/из Нур-Султана. Транзитные перевозки, проходящие через городНур-Султан , будут осуществляться без заезда в город. Также будет приостановлено курсирование пассажирских и пригородных поездов, осуществляющих перевозку из/в Нур-Султан . После 00.00 часов 22 марта будет разрешено курсирование пассажирских и пригородных поездов, следующих транзитом через станции Нур-Султана , без посадки и высадки пассажиров. Кроме того, начиная с указанного времени, приостанавливается перевозка пассажирскими и пригородными поездами, формируемыми на станциях Нур-Султана и следующих до них.

С 00.00 часов 22 марта, будут приостановлены пассажирские авиарейсы в/из аэропорта Нур-Султана, за исключением грузовых и международных авиарейсов.

Возврат полной стоимости билетов пассажирам, отказавшимся от поездок авиа- и железнодорожным транспортом в период действия чрезвычайного положения, будет обеспечен независимо от срока обращения.

В целях обеспечения общественного порядка личный состав столичного Департамента полиции переведен на особый режим несения службы.

Приняты меры по предупреждению и пресечению распространения коронавирусной инфекции. В частности, по периметру города с охватом поселков Жібек жолы, Қосшы, Қараөткел, Талапкер, Қоянды совместно с военнослужащими Национальной гвардии и Министерства обороны выставлены 7 блокпостов для ограничения въезда и выезда всех видов транспортных средств и передвижения граждан по всем направлениям (автодороги Нур-Султан – Алматы, Павлодар, Көкшетау, Қостанай, Қорғалжын, Қабанбай батыра)

Запрет не коснется транспорта, который завозит товары народного потребления для обеспечения жизнедеятельности города.

Департамент полиции предупреждает об ответственности за распространение фейковой информации по коронавирусной инфекции.

Еще раз обращаясь к Вам уважаемые жители и гости столицы просим не поддаваться панике, только вместе соблюдая дисциплину и порядок в города мы можем преодолеть этот непростой период.

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