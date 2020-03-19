Сенаторы перечислят однодневный заработок на борьбу с коронавирусом

На период действия чрезвычайного положения отменяются все командировки сенаторов и плановые публичные мероприятия.

На пленарном заседании сената парламента РК спикер палаты Дарига Назарбаева предложила депутатам перечислить однодневный заработок на борьбу с коронавирусом, передает корреспондент zakon.kz.

"Есть предложение перечислить однодневный заработок депутатов и аппарата Сената в фонд борьбы с вирусом. Нет возражений? Поддерживаете? Спасибо, - сказала Назарбаева.

При этом председатель сената сообщила, что на период действия чрезвычайного положения ею подписано соответствующее распоряжение.

На период действия чрезвычайного положения отменяются все командировки и плановые публичные мероприятия. А законотворческая работа продолжается. Хочу обратить ваше внимание, что мы должны по возможности ограничивать количество приглашенных на заседания палаты и комитетов. Большую часть работы с документами можно вести дистанционно. Для этого у нас есть все технические возможности", - отметила спикер.

По ее словам, более 70% сотрудников аппарата переведены на режим работы из дома, остальным сотрудникам установлен сокращенный рабочий день. В здании сената несколько раз в день проводятся необходимые санитарно-эпидемиологические работы. Их проведение находится на постоянном контроле ответственных должностных лиц.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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