Еще 14 полицейских постов выставили вокруг Нур-Султана

Это сделано для ограничения въезда и выезда автотранспорта, проверки и фильтрации граждан, заезжающих в периметр карантинной зоны.

14 дополнительных мобильных постов выставили полицейские вокруг Нур-Султана, сообщает zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Департамента полиции Акмолинской области, в связи с угрозой распространения пандемии коронавируса, введением чрезвычайного положения и режима карантина в городе Нур-Султан, полицейские перешли на особый режим несения службы.

По поручению Министра внутренних дел генерал-лейтенанта полиции Ерлана Тургумбаева, батальоном патрульной полиции Департамента, на автодорогах Акмолинской области на расстоянии 30 километров от столицы, во всех направлениях выставлены 14 дополнительных мобильных постов, численностью 84 сотрудника полиции, для ограничения въезда и выезда автотранспорта, проверки и фильтрации граждан, заезжающих в периметр карантинной зоны на предмет прописки и обеспечения общественного порядка. Вводимые меры необходимы чтобы обеспечить безопасность граждан и остановить распространение пандемии в другие города и населенные пункты. Мы просим граждан с пониманием отнестись к данным ограничениям и не препятствовать законным требованиям правоохранительных органов, – отметил начальник Департамента полиции генерал-майор Арманбек Баймурзин.

Также в полиции отметили, что неповиновение требованиям полиции влечет за собой административную ответственность по статье 667 КоАП РК и предусмотрен штраф до 40 МРП (106 тысяч тенге), либо арест до 10 суток.

Для обратной связи с населением и разъяснения имеющихся вопросов, в департаменте полиции создан Call-centr (8-716-2-29-90-31, 8-708-444-54-18), куда граждане могут обращаться круглосуточно.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!