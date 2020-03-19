Аким района уволился после коррупционного скандала с подчиненным

Антикоррупционной службой области ранее было завершено досудебное расследование в отношении руководителя отдела образования Чингирлауского района Сапарова по подозрению в получении взятки на сумму 1,9 млн тенге.

Аким Чингирлауского района подал в отставку после коррупционного скандала с подчиненным в Западно-Казахстанской области, сообщил на брифинге следователь первого департамента Агентства по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров, передает корреспондент zakon.kz.

Перед тем как перейти к приговорам хотелось бы остановиться по работе превентивного характера. Аким Западно-Казахстанской области принял отставку акима Чингирлауского района, поданную после того, как его подчиненного осудили за получение взятки, — сообщил Бигайдаров.

Он уточнил, что антикоррупционной службой области ранее было завершено досудебное расследование в отношении руководителя отдела образования Чингирлауского района Сапарова по подозрению в получении взятки на сумму 1,9 млн тенге.

По словам следователя, взятка была получена от ИП за беспрепятственное подписание акта выполненных работ по капитальному ремонту зданий ГУ и общеобразовательной школы района.

В январе Сапаров признан виновным и осужден к 3,5 годам лишения свободы. Приговор ступил в силу, — заключил Бигайдаров.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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