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Жители пригородных поселков Нур-Султана смогут беспрепятственно въезжать в город

В городе установлены семь блокпостов и один дополнительный.

Фото : liter.kz19 марта 2020, 11:32

Заместитель акима Нур-Султана Бахтияр Макен рассказал, кто сможет въехать или выехать из столицы в период карантина, передает корреспондент zakon.kz.

Он напомнил, что по периметру города установлены семь блокпостов и один дополнительный.

В рамках исполнения поручений Главы государства согласно введеному чрезвычайному положению с учетом сложившейся ситуации введены противоэпидемические меры. Заседанием Госкомиссии по обеспечению чрезвычайного положения при Президенте РК в целях защиты жизни граждан и недопущения распространи коронавируса с полуночи 19 марта, то есть ровно в 00:00 введен режим карантина в городе Нур-Султан. Важно отметить, что руководством города проработан вопрос передвижения жителей поселков Талапкер, Караоткель, Коянды, Косши, Жибек Жолы, Чубары. Они смогут уезжать и выезжать из города без ограничений. С учетом санитарно-эпидемиологических требований границы карантинной зоны максимально увеличены до внешних границ данных поселков, - сообщил Макен на пресс-конференции в СЦК.

По его словам, у жителей города еще есть время уехать либо въехать в столицу. Ближайшие 72 часа отведены на то, чтобы покинуть город либо вернуться авиа или железнодорожным сообщением.

С 22 марта будет введено ограничение на въезд и выезд с территории города. Транзитные перевозки любых путей и сообщений будут осуществлены без остановок, они будут проходить без остановки через Нур-Султан. Продовольственные и другие грузы, обеспечивающие жизнедеятельность города, получат зеленый коридор с усиленным санитарным контролем, - добавил заместитель акима столицы.

Тамила Языкова, Нур-Султан


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