Каков уровень загрязнения воздуха Алматы после ограничений на въезд

В обычное время ежедневно с утра в город заезжают около 200 тыс. машин из Алматинской области.

В связи с объявлением карантина с полуночи 19 марта в Алматы не пропускают легковой транспорт из других регионов, границы города фактически закрыты. Под конец дня zakon.kz предлагает посмотреть, каков на данный момент уровень загрязнения воздуха в мегаполисе.

Известно, что ежедневно с утра в город заезжают около 200 тыс. машин из Алматинской области, многие люди так добираются на работу в Алматы.

Выставленные блок-посты в связи с объявленным карантином в Алматы не пропускают легковые автомобили в город. В закрытом Алматы на дорогах сейчас существенно снизилось количество личного автотранспорта, что должно, по идее, оказать положительное влияние на уровень загрязнения воздуха.

По данным приложения Казгидромета, в центральной части Алматы все-таки сохраняется повышенный и высокий уровень загрязнения воздуха. Например, по данным на 15:00 19 марта с поста, находящемся на территории КазНУ имени Аль-Фараби, концентрация в воздухе NO составляет 0.004 мг/м3, NO2 0.045 мг/м3, CO 0.838 мг/м3, SO2 0.125 мг/м3, зато не обнаружено крупных и мелких пылевых частиц (РМ).

А вот на загруженных магистралях по-прежнему состояние воздуха оценивается как "высокий уровень" загрязнения. На посту, установленному на Райымбека-Наурызбай батыра, зафикисированы такие показатели: PMtot 0.2 мг/м3, SO2 0.002 мг/м3, CO - 2 мг/м3, NO2 0.16 мг/м3.

По данным приложения AirKaz на 16:00 19 марта, измеряющим пылевые частицы РМ, алматинский воздух пока не избавился от них. Причем, что интересно, это приложение зафиксировало немного больше этих частиц в верхней (южной) части города (около 44 мкг/куб.м), и поменьше в центре и внизу (на севере) - около 34 мкг/м3 .

Пост, дающий информацию приложению Aua, расположенный на территории Казахского Национального Медицинского Университета имени С. Д. Асфендиярова, показал, что на 9:00 19 марта зафиксирован показатель содержания мелких пылевых частиц на уровне 0.022 мг/м3.

Для сравнения покажем, как выглядел уровень загрязнения алматинского воздуха частицами РМ на карте AirKaz 8 ноября 2019 года:

По нормам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) среднегодовой уровень РМ2.5 должен составлять не больше 10 мкг/м3, а среднесуточный уровень не больше 25 мкг/м3.

Добавим, что 1 миллиграмм (мг) равен 1000 микрограмм (мкг).

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