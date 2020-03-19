Билеты на поезда можно сдать и в частных кассах

Более 100 частных кассах без очередей и паники принимают билеты по всем направлениям и полностью выплачивают их стоимость.

В железнодорожных вокзалах в настоящее время в усиленном режиме работают 233 касс АО "Пассажирские перевозки" в связи с изменением расписания движения поездов во внутриреспубликанском железнодорожном сообщении,сообщает zakon.kz

У касс наблюдается ажиотаж, создаются огромные очереди. В то же время в более 100 частных кассах без очередей и паники принимают билеты по всем направлениям и полностью выплачивают их стоимость.

Из-за коронавируса, конечно, у многих сорвались планы и поездки, будь-то по работе, или же по семейным делам. Все сейчас кинулись сдавать билеты. В нашей частной кассе тоже можно сдать билет, получив на руки его полную стоимость. При этом удерживается только комиссионный сбор – 350 тенге. В основном у нас сдают те люди, кто приобрел билет здесь. Но мы также принимаем железнодорожные билеты на все поезда Национального перевозчика. Люди зря паникуют и создают себе неудобства. Двери частных касс открыты. Здесь нет очередей, духоты, возврат делается сразу, - говорит заведующая кассой "Нурлы жол А" в городе Нур-Султан Дана Макажанова.

К слову, таких касс только в столице более 10, также они есть во всех городах и регионах Казахстана. Полный список частных касс, где можно оформить возврат билетов, размещен на сайте АО "НК "ҚТЖ".

Две недели назад я купила билет в Уральск из Нур-Султана. Думала навещу родных на Наурыз. Но в связи с пандемией пришлось поменять планы. Пришла на вокзал, чтобы сдать билет. Я сначала заняла на всякий случай очередь сразу в несколько касс АО "Пассажирские перевозки" в здании вокзала "Астана 1". Такая духота и давка, стоять долго, все люди в очереди нервничают, многие с детьми. О том, чтобы находиться в очереди на расстоянии не менее 2-х метров друг от друга, соблюдать режим карантина, и речи быть не могло. Пока стояла в очереди зашла на сайт ҚТЖ и прочла информацию о том, что оказывается, билет можно сдать и в частной кассе, при этом получив всю его стоимость на руки. Вот решила проверить, перешла в здание старого вокзала буквально в шаговой доступности. Посмотрите, это же совсем другая картина. Сидишь спокойно, без очереди, сдаешь билет. Деньги вернули, билет приняли без слов. Вместо того, чтобы терять в очереди несколько часов у меня ушло пару минут, - говорит пассажир Айжан Ахметжанова.

Для удобства пассажиров кассы АО "Пассажирские перевозки" переведены на круглосуточный режим работы.

Просим пассажиров отнестись с пониманием к процессу возврата билетов, так как он может занять определенное время из-за большого количества поступающих запросов. Нагрузка на билетных кассиров возросла многократно. Мы осуществляем полный возврат денежных средств, как в своих, так и в частных кассах. Причем это можно сделать в удобный для пассажира день, без применения каких - либо штрафных санкций, независимо от даты отправления поезда, начиная с 16 марта этого года и на протяжении шести месяцев. Мы обеспечили все наши кассы дополнительными наличными средствами, возврат производится на месте, за исключением отдельных случаев, когда отсутствует достаточное количество наличности в тех или иных кассах. В таких редких случаях гасится билет, и пассажир может получить свои деньги в любое время, – поясняет директор департамента маркетинга и продаж АО "Пассажирские перевозки" Алмас Айтбаев.

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