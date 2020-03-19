Коронавирус в Казахстане: Инициированную Елбасы акцию распространят на всю страну

Мобильные группы волонтеров-добровольцев Nur Otan и "Jas Otan" уже сегодня начали бесконтактную доставку товаров.

Крупные города страны и пригородные населенные пункты вокруг столицы и Алматы охватят благотворительной акцией Nur Otan, инициированной Елбасы в рамках противодействия распространению коронавируса, передает zakon.kz.

Об этом на своей странице в Instagram заявил первый зампред партии Бауыржан Байбек.

По его словам, региональным филиалам партии Nur Otan уже даны соответствующие поручения отработать совместно с акиматами организацию закупа медицинских масок, антисептических средств и других товаров первой необходимости для бесконтактной доставки партийцами и волонтерами "Jas Otan" нуждающимся социально уязвимым слоям населения.

Уважаемые друзья! Как вы знаете, по поручению Председателя партии Нурсултана Назарбаева в рамках партийных проектов "Кедергісіз келешек", "Бақытты отбасы" и "Ардагерлерді ардақтайық" вчера Nur Otan направил 150 млн. тенге для оказания адресной помощи одиноким пожилым людям, гражданам с особыми потребностями и малообеспеченным многодетным семьям в столице и городе Алматы, где объявлен карантин. Принято решение расширить данную благотворительную акцию, инициированную Елбасы, на остальные крупные города нашей страны и пригородные населенные пункты вокруг столицы и Алматы, - сообщил он.

Стоит отметить, что мобильные группы волонтеров-добровольцев Nur Otan и "Jas Otan" уже сегодня начали бесконтактную доставку товаров первой необходимости и посетили несколько сотен семей.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!