Коронавирус в Казахстане: Инициированную Елбасы акцию распространят на всю страну
Мобильные группы волонтеров-добровольцев Nur Otan и "Jas Otan" уже сегодня начали бесконтактную доставку товаров.
Крупные города страны и пригородные населенные пункты вокруг столицы и Алматы охватят благотворительной акцией Nur Otan, инициированной Елбасы в рамках противодействия распространению коронавируса, передает zakon.kz.
Об этом на своей странице в Instagram заявил первый зампред партии Бауыржан Байбек.
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Құрметті достар! Өздеріңізге мәлім, кеше партия Төрағасы Нұрсұлтан Назарбаевтың тапсырмасы бойынша «Кедергісіз келешек», «Бақытты отбасы» және «Ардагерлерді ардақтайық» партиялық жобалары аясында «Nur Otan» карантин жарияланған елордадағы және Алматы қаласындағы жалғыз басты қарттарға, ерекше қажеттіліктері бар азаматтарға және тұрмысы төмен көпбалалы отбасыларға атаулы көмек көрсету үшін 150 млн. теңге бағыттады. ⠀ Сонымен қатар Елбасы бастамасымен қолға алынған осы қайырымдылық акциясының ауқымын кеңейтіп, оны еліміздің қалған ірі қалаларында және елорда мен Алматы маңындағы іргелес елді мекендерде де өткізу туралы шешім қабылданды. ⠀ «Nur Otan» партиясының өңірлік филиалдарына әкімдіктермен бірлесіп медициналық маскалар, антисептикалық құралдар мен бірінші кезекте қажетті тауарлар сатып алуды ұйымдастыру жөнінде тиісті тапсырма берілді. Бұл заттар партиялықтар мен «Jas Otan» волонтерлары арқылы тұрғындардың мұқтаж әлеуметтік осал топтарына байланыссыз тарату жолымен үлестіреді. ⠀ *** ⠀ Уважаемые друзья! Как вы знаете, по поручению Председателя партии Нурсултана Назарбаева в рамках партийных проектов «Кедергісіз келешек», «Бақытты отбасы» и «Ардагерлерді ардақтайық» вчера «Nur Otan» направил 150 млн. тенге для оказания адресной помощи одиноким пожилым людям, гражданам с особыми потребностями и малообеспеченным многодетным семьям в столице и городе Алматы, где объявлен карантин. ⠀ Принято также решение расширить данную благотворительную акцию, инициированную Елбасы, на остальные крупные города нашей страны и пригородные населенные пункты вокруг столицы и Алматы. ⠀ Региональным филиалам партии «Nur Otan» уже даны соответствующие поручения отработать совместно с акиматами организацию закупа медицинских масок, антисептических средств и других товаров первой необходимости для бесконтактной доставки партийцами и волонтерами «Jas Otan» нуждающимся социально уязвимым слоям населения. ⠀ #BizBirgemiz #NurOtan
По его словам, региональным филиалам партии Nur Otan уже даны соответствующие поручения отработать совместно с акиматами организацию закупа медицинских масок, антисептических средств и других товаров первой необходимости для бесконтактной доставки партийцами и волонтерами "Jas Otan" нуждающимся социально уязвимым слоям населения.
Уважаемые друзья! Как вы знаете, по поручению Председателя партии Нурсултана Назарбаева в рамках партийных проектов "Кедергісіз келешек", "Бақытты отбасы" и "Ардагерлерді ардақтайық" вчера Nur Otan направил 150 млн. тенге для оказания адресной помощи одиноким пожилым людям, гражданам с особыми потребностями и малообеспеченным многодетным семьям в столице и городе Алматы, где объявлен карантин. Принято решение расширить данную благотворительную акцию, инициированную Елбасы, на остальные крупные города нашей страны и пригородные населенные пункты вокруг столицы и Алматы, - сообщил он.
Стоит отметить, что мобильные группы волонтеров-добровольцев Nur Otan и "Jas Otan" уже сегодня начали бесконтактную доставку товаров первой необходимости и посетили несколько сотен семей.
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