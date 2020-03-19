Лукашенко рассказал анекдот о Жириновском

Лидер Беларуси после анекдота попросил прощения.

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал анекдот о российском лидере ЛДПР Владимире Жириновском, передает zakon.kz со ссылкой на Lenta.

Раскритиковал Жириновский, что водку нельзя, какая сауна, Лукашенко неправ. Приходит домой и жене говорит: "Налей сто грамм, буду лечиться от коронавируса". Жена ему отвечает: "Володя, ты же только что Лукашенко раскритиковал, что водка не помогает". "Это я для всех сказал, а мне налей. Лукашенко не дурак, если говорит". Жена ему опять говорит: "Володя, по-русски же после бани сто грамм пьют". Жириновский: "Это по-русски. А я по-еврейски: сто грамм до бани и сто грамм после. Наливай, - рассказал Лукашенко во время заседания, созванного из-за эпидемиологической ситуации в Беларуси.

Он добавил, что как непьющий человек не пропагандирует употребление алкоголя и попросил прощения за анекдот у Жириновского.

Также Лукашенко отмечал, что его страна может больше пострадать от паники, нежели от болезни.

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