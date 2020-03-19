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Как выглядит Алматы в первый день карантина

Город опустел.

Фото : zakon.kz19 марта 2020, 18:27

В Алматы начался карантин. О том, как выглядит город в этих условиях, показывает zakon.kz.

Большинство жителей сидит дома. Об этом свидетельствует движение на дорогах города. Машин стало намного меньше. Однако общественный транспорт ходит в штатном режиме.

В крупные аптеки впускают по 10 человек. Из-за этого образовались очереди. Алматинцы пытаются соблюдать меры предосторожности, которые рекомендовали власти. Среди них есть предписание соблюдать расстояние между людьми. Но пока что они стоят ближе положенного.

Университеты, торговые центры опустели.


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