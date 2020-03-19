Ученые сделали снимок коронавируса под микроскопом

Они получены методом негативного контрастирования на просвечивающем электронном микроскопе.

Российские ученые из Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" сделали первые снимки нового вируса SARS-CoV-2 под микроскопом, передает zakon.kz со ссылкой на РБК.

Как уточнили в пресс-службе Роспотребнадзора , они получены методом негативного контрастирования на просвечивающем электронном микроскопе JEM-1400. Размер частиц составляет 100–120 нм.

Китайский центр по контролю и профилактике заболеваний опубликовал первый снимок коронавируса нового типа в конце января. С помощью микроскопа ученым удалось выделить и увидеть его штамм. В начале февраля ученые из Университета Гонконга обнародовали снимки размножения нового коронавируса.

Цветные фото вируса в середине февраля получили и ученые из Лаборатории Скалистых гор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний, расположенного в американском штате Монтана. Их сделали с помощью сканирующих и просвечивающих электронных микроскопов.

Как сообщала ВОЗ, к 18 марта число заразившихся коронавирусом во всем мире превысило 200 тыс. человек. По данным SCMP, от коронавирусной инфекции умерли более 9 тыс. человек.

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