В Турции 15 человек умерли от алкоголя, пытаясь спастись от коронавируса
Еще 60 человек госпитализировали.
Фото : Pixabay19 марта 2020, 18:48
В Стамбуле 15 граждан Туркменистана умерли после употребления поддельного алкоголя, сообщает zakon.kz со ссылкой на Hurriyet.
Еще 60 человек госпитализированы. Туркменистанцы закупили спирт для наружного потребления с целью профилактики заражения коронавирусом.
После чего они начали принимать его внутрь, что и вызвало массовое отравление. Задержаны семь человек, причастных к продаже спирта.
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