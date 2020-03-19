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В Турции 15 человек умерли от алкоголя, пытаясь спастись от коронавируса

Еще 60 человек госпитализировали.

Фото : Pixabay19 марта 2020, 18:48

В Стамбуле 15 граждан Туркменистана умерли после употребления поддельного алкоголя, сообщает zakon.kz со ссылкой на Hurriyet.

Еще 60 человек госпитализированы. Туркменистанцы закупили спирт для наружного потребления с целью профилактики заражения коронавирусом.

После чего они начали принимать его внутрь, что и вызвало массовое отравление. Задержаны семь человек, причастных к продаже спирта.


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