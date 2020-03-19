Токаев посетил блокпост в Нур-Султане

Надо быть готовыми ко всему.

Президент Казахстана посетил блокпост на въезде в Нур-Султан, передает zakon.kz.

Касым-Жомарт Токаев осмотрел блокпост № 6 в районе поселка Жибек Жолы, который был установлен в связи с введением чрезвычайного положения в стране и карантина в столице из-за пандемии коронавируса.

Глава государства в целом положительно оценил готовность городского акимата, органов здравоохранения, внутренних дел, военнослужащих министерства обороны и Национальной гвардии по обеспечению режима карантина.

Президент заслушал информацию акима столицы, министров здравоохранения, внутренних дел, обороны о принимаемых мерах по противодействию коронавирусной инфекции.

Отметив тяжелый труд медицинских работников страны в борьбе с пандемией, Глава государства выразил им благодарность и указал на важность своевременной выплаты заработных плат и премий в полном объеме.

Обращаясь к Премьер-министру Аскару Мамину, Касым-Жомарт Токаев акцентировал внимание на необходимости выработки новых подходов к управлению экономикой в условиях крайне неблагоприятной мировой конъюнктуры.

– Надо быть готовым к любым, причем не самым благоприятным, даже к самым худшим вариантам развития, включая и модель мобилизационной экономики. Надо быть готовыми ко всему, – подчеркнул Президент Казахстана.

В завершение Глава государства пожелал военнослужащим Министерства обороны, МВД, работникам других ведомств успехов, а также разъяснил причины введения карантина.

– В нынешней ситуации без таких мер, как карантин, невозможно. Вы видите, что происходит в мире. Нужны решительные действия и сплоченность. И, конечно же, приходиться применять и такие средства, как карантин. Думаю, что наши граждане к этим мерам отнесутся с пониманием. Все это делается для здоровья наших граждан, – резюмировал глава государства.





Видео предоставил Телерадиокомплекс Президента.

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