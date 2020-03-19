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В Алматы закроют мечети

Ранее в Казахстане были приостановлены пятничные намазы в мечетях.

Фото : almatytv19 марта 2020, 19:16

В Алматы закроют мечети на период карантина, передает zakon.kz.

Согласно представительству Духовного управления мусульман Казахстана, это делается в целях охраны здоровья населения.

С сегодняшнего дня полностью закрываются мечети. Завтра жума-намаз не читаем, даже людей не принимаем. Такая рекомендация была. Мы согласовали с Нур-Султаном и нашим руководством, - рассказал корреспонденту zakon.kz главный имам Алматы Еркинбек кажы Шокай.

17 марта для безопасности и здоровья казахстанцев в мечетях страны отменили жума-намазы. Мусульмане вместо пятничной молитвы совершают "бесін намаз" у себя дома.

В Духовном управлении мусульман Казахстана призывают отнестись к вынужденным мерам с пониманием и молиться за здоровье соотечественников.

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