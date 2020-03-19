В Атырау с карантина сбежал казахстанец, прибывший из Европы

Он спрыгнул с окна второго этажа диспансера.

В Атырау мужчина сбежал с карантина и был привлечен к административной ответственности за нарушение режима чрезвычайного положения, передает zakon.kz.

По информации пресс-службы специализированного административного суда Атырау, это произошло 18 марта.

Гражданин Казахстана, прибывший из Литвы, примерно в 03.00, спрыгнув с окна второго этажа, мужчина сбежал из Атырауского областного противотуберкулезного диспансера. Позднее он признал свою вину. Постановлением суда правонарушителю назначено административное взыскание в виде предупреждения, - отметили в ведомстве.

Сейчас он находится под наблюдением врачей.

Административное дело было рассмотрено по п.6 ст.476 КоАП Республики Казахстан.

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