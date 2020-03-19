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Досаев рассказал Токаеву о ситуации на валютном рынке

Глава государства отметил важность тесной координации мер и решений Национального банка, Правительства и национальных холдингов для стабилизации ситуации на валютном рынке.

Фото : Акорда19 марта 2020, 19:30

Глава государства заслушал отчет председателя Национального банка Ерболата Досаева, передает zakon.kz.

Президент Касым-Жомарт Токаев заслушал информацию председателя Национального банка о ситуации на валютном рынке и в финансовой сфере.

По информации сайта Акорды, Ерболат Досаев доложил о временном введении метода Франкфуртского аукциона при торговле парой "тенге-доллар" на Казахстанской фондовой бирже, а также о мерах денежно-кредитной политики, принимаемых с целью обеспечения финансовой стабильности и сохранения деловой активности.

Глава государства отметил важность тесной координации мер и решений Национального банка, Правительства и национальных холдингов для стабилизации ситуации на валютном рынке.

Кроме того, по мнению Касым-Жомарта Токаева, особое внимание следует уделять противодействию повышению уровня инфляции.

По итогам встречи Президент дал поручение выработать комплекс мер, направленных на поддержание кредитования казахстанских предприятий, включая финансирование их операционной деятельности.


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