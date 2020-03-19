Врачи назвали причины высокой смертности от коронавируса в Испании

Смертность в стране превышает показатели других стран.

Испания является одним из лидеров по смертности от коронавируса - свыше 4%. Проживающий в Мадриде врач Андрей Рубцов объяснил причину подобных показателей, сообщает zakon.kz со ссылкой на "РИА Новости".

Риск смертельного исхода при заражении коронавирусом повышается с возрастом. Испания – один из мировых лидеров по продолжительности жизни, многие заболевшие – пожилые люди.

Крайне сложная ситуация сложилась в центрах для людей пожилого возраста – за последние дни там умерли несколько десятков стариков, только в столичном Monte Hermoso - почти 20 человек, в Elder de Tomelloso, расположенном в Сьюдад-Реаль, - 12, директор этого центра также болен, в одном из центров Витории (Страна басков) – умерли восемь человек, жертвы есть в резиденциях в других регионах Испании. Власти сообщества Мадрид приступили к проверке всех домов престарелых в регионе, прокуратура начала расследование ситуации.

В центре Amavir Pozuelo, где работает Рубцов, живут около 180 человек. Первый случай был выявлен на прошлой неделе, мужчину госпитализировали в больницу, в среду утром подтвердился второй – у 90-летней женщины. Однако заражений гораздо больше, уверен врач. Симптомы COVID-19 наблюдаются еще у десяти пациентов.

Среди них есть те, кто находится в тяжелом состоянии. Но мы не можем подтвердить диагноз, поскольку не сделаны тесты. Сделать тест не так просто, он стоит дорого, их количество ограничено, мы просим министерство здравоохранения предоставить их нам, чтобы поставить окончательный диагноз. Но оно сейчас очень загружено, - рассказал Андрей.

По его словам, сейчас многим в Испании диагноз коронавирус не ставится, поскольку нет возможности проводить пробы всем, у кого проявляются незначительные симптомы. По официальным данным на 19 марта, в стране было подтверждено более 17 тысяч случаев. Но реальная цифра гораздо выше.

Чтобы человеку сделали тест, у него должна быть ярко выраженная симптоматика: высокая температура, дыхательная недостаточность, но она развивается далеко не у всех пациентов, а только с ослабленным иммунитетом – это пожилые люди, люди, больные гепатитом, туберкулезом, ВИЧ. Но если речь идет о молодом человеке с симптомами, ему тест не делают, - пояснил Андрей.

Он предположил, что высокая смертность в Испании по сравнению с другими странами может быть связана с тем, что в стране большая продолжительность жизни – 83,4 года - одна из самых высоких в мире. Однако, по словам Андрея, необходимо смотреть статистику. Министерство здравоохранения полных данных не предоставляет. Известно лишь, что 33% заболевших старше 65 лет, 18% - старше 75 лет. Известно также о смерти трех пациентов младше 65 лет.

По данным на 18 марта, самая высокая смертность зарегистрирована в Италии – более 8%, в Иране – 6,5%, в Испании – 4,3%, в Китае – 4%, в остальных странах ниже.

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