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По всей России введен режим повышенной готовности из-за коронавируса

Школы и вузы переведены на дистанционный режим обучения, отменены все массовые мероприятия.

Фото : les.media19 марта 2020, 19:47

Власти всех 85 регионов России приняли решение о введении режима повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Школы и вузы переведены на дистанционный режим обучения, отменены все спортивные и другие массовые мероприятия, следует из подписанных властями всех субъектов РФ распоряжений.

К 19 марта в режим повышенной готовности уже перешли все регионы Дальнего Востока, Сибири, Урала, Поволжья, Северо-Запада и Юга России.

В четверг ввели соответствующий режим на своих территориях регионы Центрального и Северо-Кавказского федерального округа.

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Всего в российских регионах зафиксировано 199 случаев выявления коронавируса.

Для борьбы с распространением инфекции российское правительство перекрыло границы с Беларусией, Польшей и Норвегией. Также приостановлены авиаперелеты в страны ЕС, Норвегию, США, Великобританию, Армению, Швейцарию, Сербию, Китай, Южную Корею и Иран и перекрыто железнодорожное сообщение с Финляндией, Казахстаном, Латвией, Молдавией, Украиной, Чехией, Францией, Германией, Италией, Узбекистаном, Азербайджаном и Монголией.

С 18 марта ограничен въезд иностранцев и лиц без гражданства в страну до 1 мая.


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