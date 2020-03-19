По всей России введен режим повышенной готовности из-за коронавируса

Школы и вузы переведены на дистанционный режим обучения, отменены все массовые мероприятия.

Власти всех 85 регионов России приняли решение о введении режима повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Школы и вузы переведены на дистанционный режим обучения, отменены все спортивные и другие массовые мероприятия, следует из подписанных властями всех субъектов РФ распоряжений.

К 19 марта в режим повышенной готовности уже перешли все регионы Дальнего Востока, Сибири, Урала, Поволжья, Северо-Запада и Юга России.

В четверг ввели соответствующий режим на своих территориях регионы Центрального и Северо-Кавказского федерального округа.

Читайте также:

В первом российском городе ввели режим ЧС

Всего в российских регионах зафиксировано 199 случаев выявления коронавируса.

Для борьбы с распространением инфекции российское правительство перекрыло границы с Беларусией, Польшей и Норвегией. Также приостановлены авиаперелеты в страны ЕС, Норвегию, США, Великобританию, Армению, Швейцарию, Сербию, Китай, Южную Корею и Иран и перекрыто железнодорожное сообщение с Финляндией, Казахстаном, Латвией, Молдавией, Украиной, Чехией, Францией, Германией, Италией, Узбекистаном, Азербайджаном и Монголией.

С 18 марта ограничен въезд иностранцев и лиц без гражданства в страну до 1 мая.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!