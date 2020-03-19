Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

В Актюбинской области пять человек погибли в ДТП

Начато досудебное расследование.

Фото : polisia.kz19 марта 2020, 20:14

На автодороге “Самара-Шымкент” возле поселка Богетсай Хромтауского района произошла авария, в которой погибли пять человек, передает zakon.kz.

Согласно polisia.kz, местный житель на автомашине “Ваз 2112" выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с грузовой автомашиной “Ивеко”.

В результате ДТП все пять человек, находившиеся в легковой автомашине, скончались на месте. Водитель грузовой автомашины не пострадал.

Начато досудебное расследование.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты