В Актюбинской области пять человек погибли в ДТП
Начато досудебное расследование.
Фото : polisia.kz19 марта 2020, 20:14
На автодороге “Самара-Шымкент” возле поселка Богетсай Хромтауского района произошла авария, в которой погибли пять человек, передает zakon.kz.
Согласно polisia.kz, местный житель на автомашине “Ваз 2112" выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с грузовой автомашиной “Ивеко”.
В результате ДТП все пять человек, находившиеся в легковой автомашине, скончались на месте. Водитель грузовой автомашины не пострадал.
Начато досудебное расследование.
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