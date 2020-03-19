В Актюбинской области пять человек погибли в ДТП

Начато досудебное расследование.

На автодороге “Самара-Шымкент” возле поселка Богетсай Хромтауского района произошла авария, в которой погибли пять человек, передает zakon.kz.

Согласно polisia.kz, местный житель на автомашине “Ваз 2112" выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с грузовой автомашиной “Ивеко”.

В результате ДТП все пять человек, находившиеся в легковой автомашине, скончались на месте. Водитель грузовой автомашины не пострадал.

Начато досудебное расследование.

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