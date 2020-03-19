Князь Монако Альбер II заболел коронавирусом
Его состояние не вызывает беспокойство.
Фото : Monaco Info19 марта 2020, 21:13
Князь Монако Альбер II заразился коронавирусом, сообщает zakon.kz.
Его Светлейшее Высочество князь Монако Альбер II, сдавший анализ в начале недели, положителен на COVID-19, - говорится в сообщении дворца.
Состояние здоровья князя не вызывает обеспокоенности. По последним данным, в Монако зафиксировано девять случаев заражения коронавирусом.
На 19 марта в мире зафиксировано 219 083 зараженных. Число смертей составило 8 961. Выздоровевших - 85 673.
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