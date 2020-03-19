Князь Монако Альбер II заболел коронавирусом

Его состояние не вызывает беспокойство.

Князь Монако Альбер II заразился коронавирусом, сообщает zakon.kz.

Его Светлейшее Высочество князь Монако Альбер II, сдавший анализ в начале недели, положителен на COVID-19, - говорится в сообщении дворца.

Состояние здоровья князя не вызывает обеспокоенности. По последним данным, в Монако зафиксировано девять случаев заражения коронавирусом.

На 19 марта в мире зафиксировано 219 083 зараженных. Число смертей составило 8 961. Выздоровевших - 85 673.

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