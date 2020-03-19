Гражданам США раздадут по 1000 долларов из-за коронавируса
За каждого ребенка сверху дадут 500 долларов.
Фото : foxbusiness.com19 марта 2020, 21:45
Власти США решили выделить всем взрослым гражданам по $1000, сообщает zakon.kz со ссылкой на Fox Business.
Также достанется по $500 за каждого ребенка. Такое решение приняла администрация президента Дональда Трама для поддержки экономики США в ситуации эпидемии коронавируса. Всего планируется выделить на выплаты $500 млрд.
При этом отмечается, что, если через три недели кризис не пойдет на спад, граждане снова получат такие же выплаты.
В Соединенных Штатах зафиксировано 10 767 случаев заражения и 160 смертей.
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