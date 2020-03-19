Таджикистан закрывает авиасообщение с другими странами

Выполнение местных авиарейсов по трем направлениям Душанбе-Худжанд, Душанбе-Куляб и Душанбе-Хорог будет происходить по расписанию.

Таджикистан с 20 марта полностью закрывает все международные рейсы, как выполняемые иностранными компаниями, так и местными, передает zakon.kz.

"Таджикистан с 00.00 пятницы (22.00 мск четверга) полностью закрывает прилет и вылет всех иностранных и местных авиакомпаний", - сообщили в Агентстве гражданской авиации страны агентства РИА Новости.

По его данным, выполнение местных авиарейсов по трем направлениям Душанбе-Худжанд, Душанбе-Куляб и Душанбе-Хорог будет происходить по расписанию. Он отметил, что эти меры приняты для непроникновения нового коронавируса на территорию Таджикистана, запрет продлится в течение двух недель.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 230 тысяч человек в 166 странах, более 9,3 тысячи скончались.

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